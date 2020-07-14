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Из-за ливня Харьков ушел под воду: люди плавают на матрасах по улицам (видео)

Вторник 14 июля 2020 10:26
Из-за ливня Харьков ушел под воду: люди плавают на матрасах по улицам (видео)
Ливень затопил Харьков (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове прошли сильные осадки

В Харькове 13 июля прошел сильный ливень. Осадки так затопили город, что заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты остались запертыми в своих машинах.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео, как люди переплывают улицу на надувном матрасе. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "ХС/Харьков".

Ливневки города не справляются с таким количеством осадков, и по факту в "реки" превратились даже центральные улицы и проспекты, такие как проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко.

Из-за ливня Харьков ушел под воду: люди плавают на матрасах по улицам (видео)В Харькове прошел сильный ливень (фото: objectiv.tv)

Отмечается, что в некоторых местах уровень воды на дорогах достигал 40 сантиметров. В районе Горбатого моста на дорогу намыло брусчатку и грязь. Трамваи 5 и 8 не ехали в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекресток возле Взлетающего дракона).

Как мы ранее писали, в Ровенской области ливень затопил дома и повалил десятки деревьев.

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