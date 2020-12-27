В Днепре рыбак поймал гигантского сома: впечатляющее фото

В Днепре рыбак и блогер Александр Громадский поймал гигантского сома, который с трудом поместился на фотографии. Рыба весит 18 килограмм, но пользователи сети написали о том, что на вид она кажется не менее 40 килограмм.

Александр поймал рыбу с помощью ружья Pelengas 700. Он выстрелил сому в центр хвоста по позвонку. Об этом рыбак рассказал на своей странице в Facebook.

"Первый трофей при боковом выстреле был пробит навылет, конечно это пока мало о чем говорит, но думаю дальнейшие результаты и выводы не заставят себя долго ждать", - поделился своими впечатлениями рыбак.

В Днепре рыбак поймал огромного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Он также рассказал, что его основное оружие - это Pelengas 500. Его он использовал круглый год и летом, и зимой, но в сезон чистой воды была неуверенность при дальних выстрелах. Поэтому он решил попробовать. Pelengas 700.

В Днепре рыбак поймал огромного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

"Сравнивать выстрел из 700-ки с 500-кой это все равно что сравнивать езду на 2-х литровом и 5-и литровом авто. Выстрел вроде бы спокойный и нерезкий, но на столько уверенный и мощный, что я, если честно, пока еще нахожусь в легком шоке! В момент заряжения гарпуна уже многое становится понятным, хотя закачка все те же 25 кг. Укомплектовал каленым цельным гарпуном 7,5 мм и увеличенной катушкой, кстати вместилось 34 метра линя диаметром 2 мм", - написал Александр.

Напомним, украинский рыбак поймал рыбу ростом с человека.

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