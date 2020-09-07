В Днепре рыбак похвастался необычным уловом: показал толстолобика с человеческий рост

Толстолобик (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре мужчина поймал гигантского толстолобика

В Днепре рыбаку удалось поймать гигантского толстолобика в человеческий рост. Мужчина рассказал, что после выстрела рыба сильно сопротивлялась. При этом катушка разматывалась со свистом, а веревка резала перчатки.

По словам рыбака, ему пришлось несколько минут побегать за рыбой, но удача была на его стороне. Толстолобик завесил почти 25 килограмм. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мужчина сделал несколько фотографий, на которых хорошо виден внушительный размер рыбы. Он также рассказал, что хотел сделать фото, держа толстолобика за хвост, но в таком положении его невозможно удержать даже двумя руками.

Мужчина показал огромного толстолобика (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Рыбак подчеркнул, что комфортно себя чувствовать и ориентироваться в воде ему помогают снаряжение и различные гаджеты.

Мужчина показал огромного толстолобика (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Напомним, что в Черниговской области рыбак поймал огромного сома. Своим уловом он похвастался пользователям социальных сетей. Гигантскую рыбу мужчине удалось поймать в Десне.

При этом вес гигантского сома составил целых 42 килограмма. Он также похвастался фотографиями, на которых видно, что сом в длину такой же, как и человек.

Ранее в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, которые плавают у берегов Италии. Речь идет о необычной рыбе-игле, обитание которой не свойственно для пресноводных рек.