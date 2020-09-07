У Дніпрі рибак похвалився незвичайним уловом: показав товстолобика з людський зріст

Товстолобик (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі чоловік зловив гігантського товстолобика

У Дніпрі рибалці вдалося спіймати гігантського товстолобика в людський зріст. Чоловік розповів, що після пострілу риба сильно пручалася. При цьому котушка розмотувалась зі свистом, а мотузка різала рукавички.

За словами рибака, йому довелося кілька хвилин побігати за рибюк, але удача була на його боці. Товстолобик заважив майже 25 кілограмів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік зробив кілька фотографій, на яких добре видно значний розмір риби. Він також розповів, що хотів зробити фото, тримаючи товстолобика за хвіст, але в такому положенні його неможливо утримати навіть двома руками.

Чоловік показав величезного товстолобика (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Рибак підкреслив, що комфортно себе почувати і орієнтуватися у воді йому допомагають спорядження і різні гаджети.

Чоловік показав величезного товстолобика (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Нагадаємо, що в Чернігівській області рибак зловив величезного сома. Своїм уловом він похвалився користувачам соціальних мереж. Гігантську рибу чоловікові вдалося зловити в Десні.

При цьому вага гігантського сома склала аж 42 кілограми. Він також похвалився фотографіями, на яких видно, що сом завдовжки такий же, як і людина.

Раніше в Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, які плавають біля берегів Італії. Мова йде про незвичайну рибу-голку, мешкання якої не властиво для прісноводних річок.