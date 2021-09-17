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В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)

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Днепр, Пятница 17 сентября 2021 15:36
В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото) В Днепре разрушили кладбище для животных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных. В частности, раньше там были памятники и могилы, а сейчас из земли торчат останки животных.

Об этом сообщили в Telegram- канале "Х*Днепр".

Так, инцидент произошел на кладбище животных на улице Заболотного. Там раньше были памятники и могилы, а сейчас неизвестные разрушили кладбище. Сейчас там полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.

"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники, как всегда, ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.

В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)

Разрушили кладбище животных в Днепре (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Лучше бы на самом кладбище порядок навели. Горы мусора и когда спиливают деревья, так наоборот разбрасывают на могилы и уродуют памятники, кресты, ограды;
  • Какой ужас! Чем оно им мешало;
  • Сдается мне, что скоро организуется официальное кладбище для домашних животных в Днепре. Где можно будет все сделать официально, правда с лошадиным ценником;
  • Постройте крематорий для животных;
  • Зачем такое делать, в чем виноваты животные.

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