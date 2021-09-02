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В Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку: в сети впечатлены от поступка (видео)

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 17:20
В Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку: в сети впечатлены от поступка (видео) Вандалы уничтожали теннисный стол в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Лесном массиве школьники-вандалы катались на самокатах на теннисном столе.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, инцидент произошел 2 сентября на ул. Братиславская.

На видео видно, что трое детей затащили самокаты на теннисный стол и начали кататься на нем. Такой поступок возмутил местных жителей.

"1 сентября дети пошли в школы получать знания. Пожалуй, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисном столе нельзя", - говорится под видео.

В комментариях пользователи поражены от поступка детей

  • Упадут и будут знать и такого делать больше не будут;
  • Это не дети, а вандалы;
  • Родители будут "радоваться" славе их детей;
  • Достойный поступок, молодцы;
  • Мы в детстве тоже делали непонятные вещи, но зачем уничтожать имущество;
  • Мда, и это наше подрастающее поколение;
  • Им, что земли мало.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку. В частности, вандал каждый день забирал по несколько штук домой. Действия мужчины пока неизвестны.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, повредивший стеклянный мост. Таким образом он решил проверить мост.

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