В Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку: в сети впечатлены от поступка (видео)
В Киеве на Лесном массиве школьники-вандалы катались на самокатах на теннисном столе.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".
Так, инцидент произошел 2 сентября на ул. Братиславская.
На видео видно, что трое детей затащили самокаты на теннисный стол и начали кататься на нем. Такой поступок возмутил местных жителей.
"1 сентября дети пошли в школы получать знания. Пожалуй, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисном столе нельзя", - говорится под видео.
В комментариях пользователи поражены от поступка детей
- Упадут и будут знать и такого делать больше не будут;
- Это не дети, а вандалы;
- Родители будут "радоваться" славе их детей;
- Достойный поступок, молодцы;
- Мы в детстве тоже делали непонятные вещи, но зачем уничтожать имущество;
- Мда, и это наше подрастающее поколение;
- Им, что земли мало.
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку. В частности, вандал каждый день забирал по несколько штук домой. Действия мужчины пока неизвестны.
Также мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, повредивший стеклянный мост. Таким образом он решил проверить мост.