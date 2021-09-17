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У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото)

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Дніпро, П'ятниця 17 вересня 2021 15:36
У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото) У Дніпрі зруйнували кладовище для тварин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі невідомі зрівняли з землею кладовище для тварин. Зокрема, раніше там були пам'ятники і могили, а зараз із землі стирчать останки тварин.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Днепр".

Так, інцидент стався на кладовищі тварин на вулиці Данила Заболотного. Там раніше були пам'ятники і могили, а зараз невідомі зруйнували кладовище. Наразі там напіврозкладені останки домашніх улюбленців стирчать із землі.

"Знесли зоокладовище. Всі пам'ятники та могили зрівняли з землею. Працівники як завжди нічого не знають і тільки виконують свою роботу", — написали в соцмережі.

У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото)У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото)У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото)

Зруйнували кладовище тварин у Дніпрі (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Краще б на самому кладовищі порядок навели. Гори сміття і коли спилюють дерева, так навпаки розкидають на могили й спотворюють пам'ятники, хрести, огорожі;
  • Який жах! Чим воно їм заважало;
  • Здається мені, що скоро організовується офіційне кладовище для домашніх тварин в Дніпрі. Де можна буде все зробити офіційно, правда з кінським цінником;
  • Збудуйте крематорій для тварин;
  • Навіщо таке робити, в чому винні тварини.

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