У Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин: частини тіл виглядають із землі (фото)
У Дніпрі невідомі зрівняли з землею кладовище для тварин. Зокрема, раніше там були пам'ятники і могили, а зараз із землі стирчать останки тварин.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Днепр".
Так, інцидент стався на кладовищі тварин на вулиці Данила Заболотного. Там раніше були пам'ятники і могили, а зараз невідомі зруйнували кладовище. Наразі там напіврозкладені останки домашніх улюбленців стирчать із землі.
"Знесли зоокладовище. Всі пам'ятники та могили зрівняли з землею. Працівники як завжди нічого не знають і тільки виконують свою роботу", — написали в соцмережі.
Зруйнували кладовище тварин у Дніпрі (фото: t.me/hyevuy_dnepr)
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Краще б на самому кладовищі порядок навели. Гори сміття і коли спилюють дерева, так навпаки розкидають на могили й спотворюють пам'ятники, хрести, огорожі;
- Який жах! Чим воно їм заважало;
- Здається мені, що скоро організовується офіційне кладовище для домашніх тварин в Дніпрі. Де можна буде все зробити офіційно, правда з кінським цінником;
- Збудуйте крематорій для тварин;
- Навіщо таке робити, в чому винні тварини.
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