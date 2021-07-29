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В Киеве вандал повредил Стеклянный мост: инцидент расследует полиция

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Киев, Четверг 29 июля 2021 14:43
В Киеве вандал повредил Стеклянный мост: инцидент расследует полиция Фото: в Киеве повредили Стеклянный мост (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 29 июля сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили два разбитых информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту через Владимириский спуск. Вандала зафиксировала камера наблюдения. Инцидент расследует полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА подчеркнули, что речь идет о повреждении информационных стеклянных стендах, а не о стекле мостового полотна. "Поврежденные стекла имеют исключительно информационный смысл и не являются конструктивными элементами моста", - уточнили в администрации.

Вандала зафиксировали установленные на Стеклянном мосту камеры видеонаблюдения. Видео передано в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа.

В КГГА призвали виновника самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.

Фото: в Киеве повредили Стеклянный мост (kyivcity.gov.ua)

Напомним, в декабре 2020 года на Стеклянном мосту в Киеве обнаружили трещину. Причиной повреждения перехода в КГГА назвали вандализм.

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КГГА Киев полиция
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