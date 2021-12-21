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Украинцам "втюхивали" приборы для "снижения" платы за электричество (видео)

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Днепр, Вторник 21 декабря 2021 12:24
Украинцам "втюхивали" приборы для "снижения" платы за электричество (видео) Коллаж РБК-Украина: в Днепре изготавливали спецприборы для уменьшения платы за свет
Автор: Владимир Костырин

В Днепре "умельцы" изготавливали и продавали в интернете специальные приборы и программно-аппаратные комплексы, которые позволяли корректировать работу ПО электросчетчиков, снижая реальные показания, и соответственно уменьшали плату за свет.

Об этом 21 декабря передали в пресс-службе Киберполиции.

Самодельные девайсы и технические средства для счетчиков жители Днепра распространяли через вебсайты, на которых вели торговлю и принимали заказы от покупателей.

"Клиентам предлагали изготовление и установку различных самодельных технических средств для уменьшения реальных показателей потребления электроэнергии", - говорится в публикации.

Украинцам &quot;втюхивали&quot; приборы для &quot;снижения&quot; платы за электричество (видео)

Киберполиция в Днепре разоблачила злоумышленников, которые вмешивались в программное обеспечение электросчетчиков (фото: cyberpolice.gov.ua)

Правоохранители провели 11 обысков по адресам проживания пятерых фигурантов, в офисах, складских помещениях и в их автомобилях.

По результатам изъята компьютерная техника, банковские и SIM-карты, а также около тысячи различных приборов для вмешательства в работу счетчиков.

Украинцам &quot;втюхивали&quot; приборы для &quot;снижения&quot; платы за электричество (видео)Украинцам &quot;втюхивали&quot; приборы для &quot;снижения&quot; платы за электричество (видео)

Технические средства для счетчиков позволяли потребителям "уменьшить" плату за электричество (фото: cyberpolice.gov.ua)

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Теперь дельцам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Видео: в Днепре "технари" продавали приборы для электросчетчиков, которые позволяли снизить плату за свет

Ранее мы рассказывали, что за установку магнитов на счетчики украинцам грозят "космические" штрафы.

Напомним, недавно в Нацбанке Украины дали прогноз, согласно которому тарифы на электроэнергию будут повышаться на 20-25% ежегодно.

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