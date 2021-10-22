Штрафы будут космические: почему устанавливать магниты на счетчики - плохая идея

Оплата коммунальных услуг бьет в Украине по бюджету, и жители ищут способы, чтобы сократить свои траты. Некоторые стараются экономить, но есть и те, кто идет по нечестному пути – ставят на счетчики магниты и другие приспособления. Таким способом они останавливают счетчики. Эксперты говорят, что в Украине около 5% потребителей занимаются воровством коммунальных услуг.

Как могут наказать за такое мошенничество и какие суммы штрафа, рассказали в материале Bigmir.net.

Штрафы за магниты и другие вмешательства

По закону, вмешательство в работу измерительных приборов путем внесения изменений в конструкцию (магниты, иголки и так далее) – является незаконным и влечет за собой наказания в виде штрафов. Сейчас в Украине на счетчики воды стали наклеивать специальную защиту – антимагнит. Такая защита испортит счетчик буквально за 5 минут и сразу будет видно вмешательство.

Если магнит на счетчиках обнаружат при проверке, то санкций хозяину жилья не избежать. Сумма штрафа высчитывается так: предполагается сумма, на которую вы могли потребить воду с момента последней проверки счетчика до даты, когда обнаружили магнит – и за каждый день насчитывается 500 гривен. В среднем сумма штрафа может составить от 5 до 20 тысяч гривен.

Если у проверяющих возникает подозрение, но доказательств установки магнита нет – на счетчик могут установить специальную пломбу, которая потом точно покажет, было ли воздействие.

Штрафы за неисправный счетчик

За самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета воды в законах Украины предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых доходов граждан. Если потребители не пускают проверку или мешают ее проводить, то их могут оштрафовать на сумму в размере от 50 до 150 необлагаемых доходов граждан.

Штраф за сорванную пломбу

Контролеры вешают на счетчики пломбы в виде свинцового или пластикового клейма с помощью проволоки, лески или нити. Иногда они портятся – от старости или сырости. Иногда пломбы могут повредить во время ремонта, случайно. За такой срыв пломбы штраф не назначают.

Но для этого абонент самостоятельно должен как можно быстрее обратиться в водоканал и написать заявление о повреждении пломбы или счетчика. Потом подать заявку на поверку и повторное опломбирование прибора. А после – согласовать дату и время прихода контролера.

В заявлении нужно указать причину вызова специалиста обязательно.

Если срыв пломбы будет расценен как специальное вмешательство, то с абонента могут взыскать стоимость ресурса из расчета объема потребления воды за период отсутствия пломбы.

О случайном срыве пломбе нужно уведомить сразу, так как обнаружение этого факта при проверке повлечет за собой перерасчет за воду в десятикратном объеме.