В Днепре пьяные хулиганы разгромили трамвай и избили водителя

В Днепре хулиганы утроили дебош в трамвае и избили водителя (фото: pixabay.com)

В Днепре местные хулиганы устроили погром в трамвае и побили водителя

В Днепре в субботу, 20 июня, двое молодых мужчин разбили стекла во втором вагоне трамвая №15 и избили водителя. Инцидент произошел около 6 часов утра на улице Давыдова, когда трамвай ехал в направлении города.

Чтобы успокоить хулиганов, полиции пришлось вызывать подмогу. Об этом сообщает местное издание "Наше місто".

О дебоше хулиганов водителю сообщила пассажирка второго вагона. Она рассказала, что нетрезвые мужчины разбили стекла. Водитель остановил транспорт и вызвал полицию.

В Днепре хулиганы утроили дебош в трамвае и избили водителя (фото: "Наше місто")

Он сделал замечание мужчинам, но после этого они не успокоились, а перешли в первый вагон и начали его избивать. Кроме того, они разбили лобовое стекло, что видно на фотографиях.

В Днепре хулиганы утроили дебош в трамвае и избили водителя (фото: "Наше місто")

Забияк до приезда полиции задержали сотрудники АЗС, которая находилась рядом возле остановки трамвая. Когда приехали правоохранители, то они не смогли сами успокоить вандалов, поэтому пришлось вызывать подкрепление.

В Днепре хулиганы утроили дебош в трамвае и избили водителя (фото: "Наше місто")

В итоге мужчин задержали и сейчас сони находятся в Новокодакском отделении полиции для проведения следствия.

В Днепре хулиганы утроили дебош в трамвае и избили водителя (фото: "Наше місто")

Водителю понадобилась госпитализация. Скорая помощь доставила его в городскую больницу №16. У мужчины рассечена бровь, на лице ссадины и кровоподтеки.

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Автор: Роман Мирончук