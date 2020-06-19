В Одессе банда подростков жестоко избила и ограбила прохожего средь бела дня

В Одессе группа подростков избила прохожего (иллюстративное фото: freepik.com)

Малолетним хулиганам в Одессе грозит лишение свободы на срок до 6 лет

В Одессе подростки напали на прохожего, жестоко избили и ограбили. Инцидент произошел средь бела дня на улице Варненской в Киевском районе города возле парка Горького.

Трое малолетних грабителей забрали у мужчины чуть более 2,5 тысяч гривен и скрылись. Об этом 19 июня сообщили в Киевском отделе полиции в Одессе.

Сначала один из парней несколько раз ударил местного жителя по затылку и тот упал. Затем злоумышленники избили потерпевшего уже все вместе и обчистили карманы.

Правоохранители рассказали, что двух 15-летних одесситов уже разыскали. Подросткам сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.

Также он добавил, что сейчас пытаются установить место нахождения третьего малолетнего грабителя.

"За содеянное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет", - заявил Барба.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони на людей средь бела дня нападают подростки, а полиция бездействует.

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Автор: Владимир Костырин