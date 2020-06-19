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Украинскую журналистку жестко избили в магазине: снимала сюжет о нарушении карантина

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 13:33
Украинскую журналистку жестко избили в магазине: снимала сюжет о нарушении карантина
В Днепре в магазине избили журналистку (коллаж РБК-Украина)

На журналистку напала владелица магазина и забрала у нее телефон

В Днепре в продуктовом магазине произошел вопиющий случай. Там напали на журналистку канала "Відкритий" Кристину Маликову. Дело в том, что в торговой точке продавцы были без масок, а кондитерские изделия лежали неприкрытыми на прилавке.

Когда журналистка начала снимать ситуацию в магазине на телефон, к ней подлетела владелица и начали силой забирать у нее телефон и выталкивать из помещения. Кстати, на входе висит объявление, что без масок нельзя заходить, но сами продавцы это правило игнорируют.

Как сообщает канал "Відкритий", инцидент произошел в магазине "Ассорти" в центре города на улице Староказацкой.

Директор магазина забрала у журналистки смартфон, а видео из него удалила. Руководство канала обратилось в полицию, так как к Кристине Маликовой применили физическую силу. Правоохранительные органы составили протокол.

На кадрах видно, как неадекватная владелица магазина кричит, что журналисты не имеют право ничего снимать, она кидается с кулаками на всех и громко выражается.

В магазине Днепра напали на журналистку (YouTube)

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины журналистыизбиение
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