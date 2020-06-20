У Дніпрі п'яні хулігани розгромили трамвай і побили водія

У Дніпрі хулігани влаштували бучу у трамваї і побили водія (фото: pixabay.com)

У Дніпрі місцеві хулігани влаштували погром у трамваї і побили водія

У Дніпрі в суботу, 20 червня, двоє молодих чоловіків розбили скло у другому вагоні трамвая №15 і побили водія. Інцидент стався близько 6 години ранку на вулиці Давидова, коли трамвай їхав у напрямку міста.

Щоб заспокоїти хуліганів, поліції довелося викликати підмогу. Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

Про дебош хуліганів водієві повідомила пасажирка другого вагона. Вона розповіла, що нетверезі чоловіки розбили скло. Водій зупинив транспорт і викликав поліцію.

Дніпрі хулігани влаштували бучу у трамваї і побили водія (фото: "Наше місто")

Він зробив зауваження чоловікам, але після цього вони не заспокоїлися, а перейшли в перший вагон і почали його бити. Крім того, вони розбили лобове скло, що видно на фотографіях.

Дніпрі хулігани влаштували бучу у трамваї і побили водія (фото: "Наше місто")

Забіяк до приїзду поліції затримали співробітники АЗС, яка знаходилася поруч біля зупинки трамвая. Коли приїхали правоохоронці, вони не змогли самі заспокоїти вандалів, тому довелося викликати підкріплення.

Дніпрі хулігани влаштували бучу у трамваї і побили водія (фото: "Наше місто")

У підсумку чоловіків затримали і зараз соні знаходяться у Новокодакському відділенні поліції для проведення слідства.

Дніпрі хулігани влаштували бучу у трамваї і побили водія (фото: "Наше місто")

Водієві знадобилася госпіталізація. Швидка допомога доставила його в міську лікарню №16. У чоловіка розсічена брова, на обличчі садна і синці.

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Автор: Роман Мирончук