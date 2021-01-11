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В Днепре пьяная девушка устроила разнос полицейским: бросалась пивом и снимала в TikTok

Днепр, Понедельник 11 января 2021 09:49
В Днепре пьяная девушка устроила разнос полицейским: бросалась пивом и снимала в TikTok
В Днепре поймали пьяную девушку за рулем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре рано утром 10 января полицейские остановили пьяную девушку за рулем. Она пыталась сопротивляться задержанию правоохранителями и бросила в патрульную бутылку пива.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х** вый Днепр". Там же разместили и видео дебоша неадекватной горожанки.

В комментариях под публикацией написали, что водитель вместе с пассажиром снимали происходящее для социальной сети TikTok. Там запись набрала уже около 20 тысяч просмотров.

Отмечается, что сейчас неадекватную даму поместили "отдыхать" в СИЗО.

  • И что же вы сделаете с такой, отпустите? Тогда мы все будем в Вас бутылками с окна швырять.
  • Такое существо не должно давать потомство!!!
  • Вы ничего не поняли, она путешественница во времени. Она вернулась в прошлое чтобы своим действием поменять сущность пространства бытия и времени.... Тем самым не дать скайнету нанести превентивный удар по человечеству.

Как мы писали ранее, в Киеве лихач ехал на пешеходов, потому что хотел на елку. Водитель хотел подобраться ближе к елке, а когда полиция остановила его, оказалось, что он был сильно навеселе.

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