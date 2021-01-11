У Дніпрі п'яна дівчина влаштувала рознос поліцейським: кидалася пивом і знімала в TikTok

У Дніпрі зловили п'яну дівчину за кермом (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі рано вранці 10 січня поліцейські зупинили п'яну дівчину за кермом. Вона намагалася чинити опір затримання правоохоронцями і кинула в патрульну пляшку пива.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х** вий Дніпро". Там же розмістили і відео бешкету неадекватною городянки.

У коментарях під публікацією написали, що водій разом із пасажиром знімали те, що відбувається, для соціальної мережі TikTok. Там запис набрав вже близько 20 тисяч переглядів.

Наголошується, що зараз неадекватну даму помістили "відпочивати" в СІЗО.

И что же вы сделаете с такой, отпустите? Тогда мы все будем в Вас бутылками с окна швырять.

Такое существо не должно давать потомство!!!

Вы ничего не поняли, она путешественница во времени. Она вернулась в прошлое чтобы своим действием поменять сущность пространства бытия и времени.... Тем самым не дать скайнету нанести превентивный удар по человечеству.

Як ми писали раніше, у Києві водій їхав на пішоходів, тому що хотів на ялинку. Водій хотів підібратися ближче до ялинки, а коли поліція зупинила його, виявилося, що він був сильно напідпитку.