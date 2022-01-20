В Днепре появился "гневный" светофор: как он работает (видео)

В Днепре на Набережной Победы очень оживленная магистраль. В частности, километровый участок имеет несколько нерегулируемых пешеходных переходов и только один светофор по требованию. Потому водители здесь не стесняются надавить на газ. Однако придумали способ, который поможет бороться с такими водителями.

Об этом сообщили в эфире программы "ДжеДаі".

Как работает светофор

Так, чтобы усмирить гонщиков - здесь установили хитрый светофор. Датчик фиксирует скорость авто и если она выше 50 километров в час, то он включает красный сигнал и показывает водителям гневный смайлик.

Отметим, что запрещающий сигнал горит лишь несколько секунд. Все для того, чтобы водители сняли ногу с педали газа.

По данным городских чиновников, за день система срабатывает от 100 до 300 раз.

Такой светофор расположили прямо перед другим светофором неслучайно. В частности, это сделали, чтобы они притормозили перед переходом.

В результате всего за пол часа – более двух десятков нарушителей.

Однако, есть много автовладельцев, которые такой светофор просто игнорируют. Они не только пролетают на красный - а еще и выезжают через две сплошные на встречку и создают аварийную ситуацию.

Также в Днепре впоследствии появится еще несколько таких "гневных светофоров"

"Самая главная цель – это дисциплина водителей по соблюдению скоростного режима", – рассказал директор коммунального предприятия "Транспортная инфраструктура" Дмитрий Герасимов.

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