У Дніпрі з'явився "гнівний" світлофор: як він працює (відео)

У Дніпрі на Набережній Перемоги дуже жвава магістраль. Зокрема кілометрова ділянка має кілька нерегульованих пішохідних переходів і лише один світлофор на вимогу. Тому водії тут не соромляться натиснути на газ. Однак, вигадали спосіб, який допоможе боротися з такими водіями.

Про це повідомили в ефірі програми "ДжеДаі".

Як працює світлофор

Так, аби приборкати гонщиків - тут встановили хитрий світлофор. Датчик фіксує швидкість авто і якщо вона вища за 50 кілометрів за годину, то він вмикає червоний сигнал та показує водіям гнівний смайлик.

Зазначимо, що заборонний сигнал горить лише кілька секунд. Все для того, щоб водії зняли ногу з педалі газу.

За даними міських чиновників, за день система спрацьовує від 100 до 300 разів.

Такий світлофор розташували просто перед іншим світлофором невипадково. Зокрема, це зробили, щоб керманичі пригальмовували перед переходом.

В результаті лише за пів години – понад два десятки порушників.

Однак, є багато автовласників, які такий світлофор просто ігнорують. Вони не тільки пролітають на червоне - а ще й виїжджають через дві суцільні на зустрічку та створюють аварійну ситуацію.

Також у Дніпрі згодом з'явиться ще кілька таких "гнівних світлофорів"

"Найголовніша мета – це дисципліна водіїв щодо дотримання швидкісного режиму", – розповів директор комунального підприємства "Транспортна інфраструктура" Дмитро Герасимов.

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