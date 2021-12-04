В Харькове женщина оригинально "проучила" нарушителя ПДД: курьезное видео

В Харькове женщина, которая переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора, отомстить водителю, нарушившему правила дорожного движения.

Так, судя по информации на записи видеорегистратора, инцидент произошел утром 26 ноября. Происшествие произошло на улице Роганской.

На видео видно, что женщина вместе с другими пешеходами переходит дорогу. Однако, в этот момент перекресток проезжал "Жигуль", водитель которого не захотел пропускать пешеходов и проехал рядом с ними.

В этот момент женщина не растерялась и ударила сумкой по автомобилю нарушителя.

"Преступление и наказание по-харьковски", - пишет автор публикации.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на видео и поддержали женщину.