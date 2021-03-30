В центре Киева появился необычный светофор: чем он интересен

В Печерском районе столицы установили уникальный светофор. На нем находятся специальные консоли и светодиодные модули.

Об этом сообщили на странице в Facebook Департмента транспортной инфрастуктуры КМДА.

Светофор находится на улице Леси Украинки, 3.

Подобные консоли вскоре установят на перекрестках бульвара Леси Украинки и улицы Джона Маккейна, бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова, бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца, бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова, а также на бульваре Леси Украинки, 14.

В чем преимущество светофора

Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствительный к солнечному освещению сигнал. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют внимание водителей на сигналах светофора.

В Киеве установили светодиодный светофор (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)