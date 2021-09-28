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В Днепре показали "обновленную" маршрутку: "убрали сиденья, чтобы возить больше стоячих"

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре модернизируют городской общественный транспорт. В частности, это делают совсем необычным способом, а именно в маршрутке №155 практически полностью убрали сиденья.

Фото опубликовали в Facebook-сообществу "Транспорт Днепра".

На снимке видно, как в салоне автобуса кресла для сидения пассажиров убрали. Остались лишь несколько, которые теперь стоят параллельно с окном.

В частности, видимо, это сделали для того, чтобы больше возить стоячих пассажиров или чего-то другого.

Обновление в маршрутках Днепра (facebook.com/dniprukraina)

В сети пользователи с иронией отнеслись к увиденному и пишут, что такая маршрутка чем-то напоминает вагон метро.

  • Чтобы больше стоячих взять;
  • Это нарушение!;
  • При такой плотности стоячих, будет держаться ой как неудобно;
  • Чтобы особо сидячих пенсионеров перевозить;
  • Это чем-то похоже на метро. Но лучше, честно говоря, пусть так, чем когда люди на остановках влезть не могут.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника.

Также мы писали, что в столице "засекли" маршрутчика, которому плевать на безопасность.

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маршрутка