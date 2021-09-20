В Киеве "засекли" маршрутчика, которому плевать на безопасность: иконки берегут
В Киеве показали водителя маршрутки, который ездит за рулем и смотрит передачи по мобильному телефону.
Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".
"Водитель №201 маршрутки умудряется совмещать просмотр "Дискавери" и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне маршрутки", - подписал видео автор.
Отметим, что в ролике четко показано, как мужчина положил мобильный телефон возле руля и спокойно едет по маршруту.
К слову, маршрутка №201 курсирует в столице от станции метро "Шулявская" до бульвара Кольцова.
Кстати, в Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.
Ранее мы писали о том, что украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.