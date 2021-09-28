У Дніпрі показали "оновлену" маршрутку: "прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих"

На знімку видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька, які тепер стоять паралельно з вікном.

Зокрема, мабуть, це зробили для того, щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого.

Оновлення у маршрутках Дніпра (facebook.com/dniprukraina)

У мережі користувачі з іронією віднеслися до побаченого та пишуть, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.