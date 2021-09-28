В Днепре показали "обновленную" маршрутку: "убрали сиденья, чтобы возить больше стоячих"

В Днепре модернизируют городской общественный транспорт. В частности, это делают совсем необычным способом, а именно в маршрутке №155 практически полностью убрали сиденья.

На снимке видно, как в салоне автобуса кресла для сидения пассажиров убрали. Остались лишь несколько, которые теперь стоят параллельно с окном.

В частности, видимо, это сделали для того, чтобы больше возить стоячих пассажиров или чего-то другого.

Обновление в маршрутках Днепра (facebook.com/dniprukraina)

В сети пользователи с иронией отнеслись к увиденному и пишут, что такая маршрутка чем-то напоминает вагон метро.