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У Дніпрі показали "оновлену" маршрутку: "прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих"

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Дніпро, Вівторок 28 вересня 2021 19:45
У Дніпрі показали "оновлену" маршрутку: "прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих" В Дніпрі "оновили" маршрутки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі модернізовують міський громадський транспорт. Зокрема, це роблять зовсім незвичним способом, а саме в маршрутці №155 практично повністю прибрали сидіння.

Фото опублікували в Facebook-спільноті "Транспорт Дніпра".

На знімку видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька, які тепер стоять паралельно з вікном.

Зокрема, мабуть, це зробили для того, щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого.

У Дніпрі показали &quot;оновлену&quot; маршрутку: &quot;прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих&quot;

Оновлення у маршрутках Дніпра (facebook.com/dniprukraina)

У мережі користувачі з іронією віднеслися до побаченого та пишуть, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.

  • Щоб більше стоячих взяти;
  • Це порушення!;
  • При такій щільності стоячих, буде триматися ой як незручно;
  • Щоб особливо сидячих пенсіонерів перевозити;
  • Це чимось схоже на метро. Але краще, чесно кажучи, нехай так, ніж коли люди на зупинках влізти не можуть.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика.

Також ми писали, що у столиці "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку.

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