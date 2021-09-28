У Дніпрі показали "оновлену" маршрутку: "прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих"
У Дніпрі модернізовують міський громадський транспорт. Зокрема, це роблять зовсім незвичним способом, а саме в маршрутці №155 практично повністю прибрали сидіння.
Фото опублікували в Facebook-спільноті "Транспорт Дніпра".
На знімку видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька, які тепер стоять паралельно з вікном.
Зокрема, мабуть, це зробили для того, щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого.
Оновлення у маршрутках Дніпра (facebook.com/dniprukraina)
У мережі користувачі з іронією віднеслися до побаченого та пишуть, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.
- Щоб більше стоячих взяти;
- Це порушення!;
- При такій щільності стоячих, буде триматися ой як незручно;
- Щоб особливо сидячих пенсіонерів перевозити;
- Це чимось схоже на метро. Але краще, чесно кажучи, нехай так, ніж коли люди на зупинках влізти не можуть.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика.
Також ми писали, що у столиці "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку.