UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепре пациент пытался покончить с собой из-за коронавируса: поражено 95% легких

Автор: Анна Шиканова

В больнице Днепра пациент с тяжелой формой коронавируса попытался свести счеты с жизнью. У него было диагностировано 95% поражения легких и мужчина захотел избавить себя от страданий.

Детали рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Рыженко сообщил, что пациента успели спасти вовремя, но он сейчас находится в реанимации.

"История одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией. Юрию 54 года, на ковид-пневмонию он заболел 12 февраля, был госпитализирован в ковидное отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двухсторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован - с двух сторон установлены плевральные трубки. Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой", - рассказал медик и добавил, что больной мужчин раздобыл нож и попытался перерезать себе горло.

"Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. В субботу пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в очень тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил Рыженко.

Главврач больницы имени Мечникова отметил, что весной может ожидаться подъем заболеваемости коронавирусом, так как этому может способствовать снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния и дефицит физических нагрузок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно 11-летняя школьница приняла 40 таблеток.

А также рассказывали о том, что в Чернигове из окна 8-го этажа выпрыгнул 13-летний школьник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины самоубийствосуицидКоронавирус
Читайте также
В Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы: пациенты лежат в коридорах
Ученые фиксируют резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине
Прогноз погоды