У Дніпрі пацієнт намагався покінчити з собою через коронавірус: уражено 95% легенів

У лікарні Дніпра пацієнт з тяжкою формою коронавірусу спробував звести рахунки з життям. У нього було діагностовано 95% ураження легень і чоловік захотів позбавити себе від страждань.
Деталі розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.
Риженко повідомив, що пацієнта встигли врятувати вчасно, але він зараз знаходиться в реанімації.
"Історія одного з реанімаційних хворих ледь не закінчилася трагедією. Юрію 54 роки, на ковід-пневмонію він захворів 12 лютого, був госпіталізований в ковідне відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з'їв" 95% легеневої тканини. Виник двосторонній пневмоторакс. Пацієнт був прооперований - з двох сторін встановлені плевральні трубки. Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки", - розповів медик і додав, що хворий чоловіків дістав ніж і спробував перерізати собі горло.
"Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу. У суботу пацієнта доставили в Мечникова. Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Зараз пацієнт в дуже важкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - повідомив Риженко.
Головлікар лікарні імені Мечникова зазначив, що навесні може очікуватися підйом захворюваності коронавірусом, оскільки цьому може сприяти зниження імунітету після зимового сезону, депресивні стани та дефіцит фізичних навантажень.
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