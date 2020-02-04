В Днепре в общежитии рухнул потолок: подробности и видео

В Днепре в первом общежитии Днепровской политехники рухнул потолок. Инцидент записали на видео студенты, которые проживают этажом ниже. К счастью после обвала никто не пострадал.

Студенты рассказали, что все началось с трещин на потолке, из которых просачивалась вода. Молодым людям приходилось подставлять тазики и ведра, чтобы в комнате не был воды.

В Днепре в общежитии обвалился потолок (фото: Instagram)

Но ситуация с каждым днем все только усугублялась, пока дело не дошло до обвала. Когда это произошло, то студенты все снимали на видео в прямом эфире Instagram.

В Днепре в общежитии обвалился потолок (видео: YouTube)

Напомним, что в Украине полностью изменится финансирование высших учебных заведений. Министерство образование уже утвердило показатели, по которым будет определяться финансирование.

По словам заместителя министра образования Егора Стадного, в Украине начинается отход от госфинансирования, которое зависит от количества бюджетников. В этом году этот показатель будет влиять на финансирование вузов на 70-80%, но со временем он составит менее 50%.

Новая система финансирования также поможет региональным университетам, ведь они долго недополучали денег из-за того, что большинство студентов выбирают для обучения вузы, которые находятся в больших городах.