В Днепре оборвался лифт с человеком: никто из соседей не захотел помочь пострадавшей

В Днепре произошел неприятный инцидент – рано утром оборвался лифт в многоэтажном доме, внутри которого находилась женщина. Историю своего приключения она написала на своей странице в Facebook и удивилась, что никто из соседей не захотел ей помочь.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Гладкова, 43. Трос лифта оборвался, и женщина вместе с ним рухнула с высоты второго этажа в шахту. Анна Бикетова сообщила, что она не пострадала, только сильно испугалась. Однако ее расстроил другой нюанс.

В Днепре оборвался лифт с женщиной внутри (фото: Анна Бикетова)

Лифт оборвался около 9 часов утра, как раз тогда, когда большинство ее соседей шли на работу. Однако никто из них не откликнулся на призывы о помощи.

"В половине девятого утра в подъезде многоэтажки достаточно людно, трафик людей, что идут на работу, значительный. И никто не предложил помощь, все прошли мимо, пока я внутри пыталась хоть кому-то дозвониться. "Лифтовик Днепр" бросал трубку, наиболее сознательными оказались ГСЧС", - написала пострадавшая.

В плену лифта ей пришлось просидеть несколько часов до приезда сотрудников местного управления ГСЧС, которые вызволили ее из заточения.

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Напомним, ранее мы писали о том, что под Кропивницким оборвался лифт с рабочими внутри. Пострадавших госпитализировали.

А также мы рассказывали о том, что в Днепре оборвался лифт с целой семьей внутри.