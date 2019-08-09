У Дніпрі обірвався ліфт з людиною: ніхто з сусідів не захотів допомогти постраждалій

У Дніпрі стався неприємний інцидент – рано вранці обірвався ліфт в багатоповерховому будинку, усередині якого перебувала жінка. Історію своєї пригоди вона написала на сторінці в Facebook і здивувалася, що ніхто з сусідів не захотів їй допомогти.

Інцидент стався в багатоповерховому будинку по вулиці Гладкова, 43. Трос ліфта обірвався, і жінка разом з ним впала з висоти другого поверху в шахту. Ганна Бікетова повідомила, що вона не постраждала, тільки сильно злякалася. Однак її засмутив інший нюанс.

У Дніпрі обірвався ліфт з жінкою всередині (фото: Анна Бікетова)

Ліфт обірвався близько 9 години ранку, якраз тоді, коли більшість її сусідів йшли на роботу. Однак ніхто з них не відгукнувся на заклики про допомогу.

"О пів на дев'яту ранку в під'їзді багатоповерхівки досить людно, трафік людей, що йдуть на роботу, значний. І ніхто не запропонував допомогу, всі пройшли повз, поки я всередині намагалася хоч комусь додзвонитися. "Ліфтовик Дніпро" кидав трубку, найбільш свідомими виявилися ДСНС", - написала постраждала.

В полоні ліфта їй довелося просидіти кілька годин до приїзду співробітників місцевого управління ДСНС, які визволили її з ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Кропивницьким обірвався ліфт з робітниками всередині. Постраждалих госпіталізували.

А також ми розповідали про те, що у Дніпрі обірвався ліфт з цілою родиною всередині.