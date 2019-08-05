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Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: детали происшествия (фото)

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 18:01
Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: детали происшествия (фото)
Лифт упал вместе с людьми (Коллаж РБК-Украина)

В кабине лифта находились двое рабочих магазина

Под Кропивницким произошла трагическая неприятность – оборвался трос лифта в Гайвороне, по улице Василия Стуса. В кабине лифта в это время находилось два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС области.

Сообщается, что сигнал об обрыве поступил на горячую линию "101" около 7 часов утра. Кабина грузового лифта магазина, в которой находилось двое людей - грузчики магазина, пролетела два этажа из-за оборванного троса и остановилась в подвальном помещении.

Спасатели смогли достать пострадавших и немедленно передали их в руки медиков, которые доставили их в Гайворонскую центральную районную больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют причины обрыва троса и проверяют техническое состояние.

 
Лифт рухнул вместе с людьми в Гайвороне (фото: ГСЧС) 

Это не единичный случай в Украине и обрывы троса часто становятся причиной трагедий. Напомним, мы писали о том, что в Сумах оборванный трос лифта унес жизнь двухмесячного младенца, которого дедушка не успел вытащить до того, как кабина лифта понеслась вниз.

А в Днепре лифт рухнул в шахту вместе с целой семьей. Они остались живы только благодаря тому, что сработала система защиты и именно это удержало лифт от жесткого падения с третьего этажа.

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