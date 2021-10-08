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В Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом": что в них было (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре мужчине продали конфеты с червями. Вернуть товар и забрать деньги он не смог - магазин закрылся.

Об этом сообщает Информатор.

Так, инцидент произошел в магазинчике на крупнейшем рынке города "Озерка".

В частности, местный житель зашел, как обычно, купить сладостей. Однако, дома он обнаружил, что на конфетах под упаковку ползают белые черви, похожие на личинки мух.

Увидев находку, он немедленно позвонил в администрацию рынка и пошел возвращать товар, но в 15:00 там уже было закрыто.

Покупатель не взял чек, поэтому вернуть деньги не смог. Однако подал заявление на торговую точку в Госпродпотребслужбе. Поэтому в ближайшее время магазин проверят.

В Днепре мужчина в конфетах нашел червей (dp.informator)

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

Также мы писали, что делать, если в продуктах нашли живность.

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