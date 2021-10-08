В Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом": что в них было (фото)

В Днепре мужчине продали конфеты с червями. Вернуть товар и забрать деньги он не смог - магазин закрылся.
Об этом сообщает Информатор.
Так, инцидент произошел в магазинчике на крупнейшем рынке города "Озерка".
В частности, местный житель зашел, как обычно, купить сладостей. Однако, дома он обнаружил, что на конфетах под упаковку ползают белые черви, похожие на личинки мух.
Увидев находку, он немедленно позвонил в администрацию рынка и пошел возвращать товар, но в 15:00 там уже было закрыто.
Покупатель не взял чек, поэтому вернуть деньги не смог. Однако подал заявление на торговую точку в Госпродпотребслужбе. Поэтому в ближайшее время магазин проверят.
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