В Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом": что в них было (фото)

Так, инцидент произошел в магазинчике на крупнейшем рынке города "Озерка".

В частности, местный житель зашел, как обычно, купить сладостей. Однако, дома он обнаружил, что на конфетах под упаковку ползают белые черви, похожие на личинки мух.

Увидев находку, он немедленно позвонил в администрацию рынка и пошел возвращать товар, но в 15:00 там уже было закрыто.

Покупатель не взял чек, поэтому вернуть деньги не смог. Однако подал заявление на торговую точку в Госпродпотребслужбе. Поэтому в ближайшее время магазин проверят.

В Днепре мужчина в конфетах нашел червей (dp.informator)