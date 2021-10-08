У Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом": що в них було (фото)

Так, інцидент стався в магазинчику на найбільшому ринку міста "Озерка".

Зокрема, місцевий житель зайшов, як зазвичай, купити солодощів. Однак, вдома він виявив, що на цукерках під пакування повзають білі черви, схожі на личинки мух.

Побачивши знахідку, він негайно зателефонував в адміністрацію ринку та пішов повертати товар, але о 15:00 там вже було зачинено.

Покупець не взяв чек, тому повернути гроші не зміг. Однак подав заяву на торговельну точку в Держпродспоживслужбу. Тому найближчим часом магазин перевірять.

У Дніпрі чоловік в цукерках знайшов хробаків (dp.informator)