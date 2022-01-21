UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня: был без еды и воды

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре спасли пожилого мужчину, который упал между стеной и диваном и застрял. В частности, мужчина в таком положении находился 3 дня, пока его не освободили правоохранители.

Так, инцидент произошел вчера, 20 января, сообщает прессслужба патрульной полиции Днепра.

Полицейские прибыли на вызов в одну из квартир на улице Паникахи. Заявитель сообщил, что его пожилой дядя не выходит на связь, а в его квартиру он попасть не может, потому что не имеет ключей.

Поэтому родственник пенсионера сломал замок на двери, и вместе с патрульными они вошли внутрь.

Там в одной из комнат за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял между диваном и стеной и не мог самостоятельно встать.

Правоохранители отодвинули диван и освободили дедушку. Отмечается, что он выглядел очень истощенным, поэтому ему вызвали скорую. Врачи госпитализировали пенсионера в больницу.

В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня (facebook.com/dnipropolice)

В комментариях пользователи отметили, что дедушка не должен жить сам, ведь ему нужна помощь:

  • Плохо быть беспомощным, или одиноким. Жалко дедушку;
  • Как грустно на старости оказаться одиноким и беспомощным;
  • Такие люди не должны жить сами. Или же их нужно проведывать несколько раз в день.

Ранее мы сообщали, что под Черкассами 96-летняя бабушка упала и несколько дней лежала на полу, замерзая в своем доме.

Также мы писали, что дедушка из Ровно вызвал "копов", потому что не имел денег на еду.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция