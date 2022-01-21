У Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та води

Поліцейські прибули на виклик до однієї з квартир на вулиці Панікахи. Заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок, а до його квартири він потрапити не може, бо не має ключів.

Тому родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину.

Там в одній із кімнат за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг між диваном і стіною і не міг самостійно підвестися.

Правоохоронці відсунули диван та визволили дідуся. Зазначається, що він виглядав дуже виснаженим, тому йому викликали швидку. Лікарі госпіталізували пенсіонера до лікарні.

У Дніпрі чоловік впав за диван та пролежав там три дні (facebook.com/dnipropolice)

У коментарях користувачі зазначили, що дідусь не має жити сам, адже йому потрібна допомога: