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Дедушка из Ровно вызвал "копов", поскольку не имел денег на еду: дети бросили на произвол судьбы

Ровно, Вторник 08 сентября 2020 15:57
Дедушка из Ровно вызвал "копов", поскольку не имел денег на еду: дети бросили на произвол судьбы
В Ровно дедушка хотел кушать и вызвал полицию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Ровно полицейские помогли 88-летнему мужчине, у которого не было еды и денег

88-летний мужчина в Ровно позвонил в полицию, потому что у него не было за что купить еду. Правоохранители тут же отреагировали на странный вызов и приехали на помощь дедушке.

В полиции рассказали, что они приехали на вызов на улицу Можайского. Там их встретил мужчина в годах. Он пожаловался, что недавно потерял жену, а дети давно отдалились и совсем не приезжают. А единственная, кто помогает хоть иногда с продуктами - это соседка.

"Мне нужна помощь полиции! Помогите мне! Мне не за что купить еды", - обратился с волнением в полицию дедушка.

Патрульные поехали в магазин, купили дедушке продуктов, а затем связались с социальными службами.

Дедушка из Ровно вызвал &quot;копов&quot;, поскольку не имел денег на еду: дети бросили на произвол судьбыДедушка из Ровно вызвал &quot;копов&quot;, поскольку не имел денег на еду: дети бросили на произвол судьбы

В Ровно полиция помогла одинокому старику (фото: facebook.com/ivanochka.oa)

Пресс-секретарь патрульной полиции области Иванна Боякивская написала в Facebook, что на ближайшее время дедушку обеспечили продуктами и лекарствами.

"У дедушки пока есть еда, в доме убрано, лекарства есть, держится более или менее, поговорить любит, но возиться у плиты - нет. Поэтому подкрепить иногда старенького порцией горячих блюд - не помешает. С остальным, с помощью неравнодушных конечно, справляется", - написала Иванна Боякивская.

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