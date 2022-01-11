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Под Черкассами 96-летняя бабушка упала и несколько дней лежала на полу, замерзая в своем доме

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Черкасская область, Вторник 11 января 2022 14:23
Под Черкассами 96-летняя бабушка упала и несколько дней лежала на полу, замерзая в своем доме Коллаж РБК-Украина: под Черкассами бабушка после падения дома пролежала на полу несколько дней
Автор: Владимир Костырин

Под Черкассами 96-летняя женщина упала в своем доме и не смогла самостоятельно подняться, пролежав в одиночестве на полу несколько дней без еды и воды, замерзая. Неравнодушные жители обеспокоились, что бабушка столько времени не показывается, и обратились к правоохранителям.

Об этом 11 января передали в пресс-службе полиции Черкасской области.

Случай произошел в селе Вершина Згарская. Местные жители вчера позвонили полицейскому офицеру общины Зоровской территориальной общины Анатолию Стаднику и попросили проверить, все ли с нормально с пенсионеркой.

Так, в доме самой старшей жительницы населенного пункта не горел свет, и во двор она не выходила несколько дней.

"Майор полиции быстро прибыл по указанному адресу. Он осмотрел территорию двора и дом, дверь в дом была заперта изнутри. Через окно полицейский увидел женщину, лежавшую вниз лицом на полу", - говорится в публикации.

Так как медлить не было времени и требовалась оперативная реакция, правоохранитель взломал входную дверь.

"Я увидел пожилую женщину, которая лежала на полу в сознании и не могла самостоятельно встать", - рассказал Стадник.

Бабушка упала между кроватью и печью. Женщина была обессилена и замерзла, так как долгое время пролежала в холодном доме.

Полицейский офицер общины подвел женщину на кровать и візвал медиков, но бабушка от госпитализации отказалась.

"Тогда он позвонил работникам социальной службы и уже вместе с ними оказывал необходимую помощь старшей жительнице села. Спасенная пенсионерка очень благодарила полицейского за то, что не оставил ее в беспомощном состоянии", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее в декабре произошла похожая ситуация под Киевом, где дедушка упал дома и не смог подняться - пенсионер ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночестве.

Также мі писали, что в октябре 2021-го под Житомиром пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток без еды и в легкой одежде.

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полиция Черкасская область
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