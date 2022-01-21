В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня: был без еды и воды

В Днепре спасли пожилого мужчину, который упал между стеной и диваном и застрял. В частности, мужчина в таком положении находился 3 дня, пока его не освободили правоохранители.

Полицейские прибыли на вызов в одну из квартир на улице Паникахи. Заявитель сообщил, что его пожилой дядя не выходит на связь, а в его квартиру он попасть не может, потому что не имеет ключей.

Поэтому родственник пенсионера сломал замок на двери, и вместе с патрульными они вошли внутрь.

Там в одной из комнат за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял между диваном и стеной и не мог самостоятельно встать.

Правоохранители отодвинули диван и освободили дедушку. Отмечается, что он выглядел очень истощенным, поэтому ему вызвали скорую. Врачи госпитализировали пенсионера в больницу.

В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня (facebook.com/dnipropolice)

В комментариях пользователи отметили, что дедушка не должен жить сам, ведь ему нужна помощь: