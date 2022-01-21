В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня: был без еды и воды
В Днепре спасли пожилого мужчину, который упал между стеной и диваном и застрял. В частности, мужчина в таком положении находился 3 дня, пока его не освободили правоохранители.
Так, инцидент произошел вчера, 20 января, сообщает прессслужба патрульной полиции Днепра.
Полицейские прибыли на вызов в одну из квартир на улице Паникахи. Заявитель сообщил, что его пожилой дядя не выходит на связь, а в его квартиру он попасть не может, потому что не имеет ключей.
Поэтому родственник пенсионера сломал замок на двери, и вместе с патрульными они вошли внутрь.
Там в одной из комнат за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял между диваном и стеной и не мог самостоятельно встать.
Правоохранители отодвинули диван и освободили дедушку. Отмечается, что он выглядел очень истощенным, поэтому ему вызвали скорую. Врачи госпитализировали пенсионера в больницу.
В Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня (facebook.com/dnipropolice)
В комментариях пользователи отметили, что дедушка не должен жить сам, ведь ему нужна помощь:
- Плохо быть беспомощным, или одиноким. Жалко дедушку;
- Как грустно на старости оказаться одиноким и беспомощным;
- Такие люди не должны жить сами. Или же их нужно проведывать несколько раз в день.
Ранее мы сообщали, что под Черкассами 96-летняя бабушка упала и несколько дней лежала на полу, замерзая в своем доме.
Также мы писали, что дедушка из Ровно вызвал "копов", потому что не имел денег на еду.