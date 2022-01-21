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У Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та води

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Дніпро , П'ятниця 21 січня 2022 17:05
У Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та води У Дніпрі чоловік впав за диван та застряг там на три дні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі врятували літнього чоловіка, який впав між стіною і диваном та застряг. Зокрема, чоловік у такому положенні перебував 3 дні, доки його не звільнили правоохоронці.

Так, інцидент стався вчора, 20 січня, повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпра.

Поліцейські прибули на виклик до однієї з квартир на вулиці Панікахи. Заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок, а до його квартири він потрапити не може, бо не має ключів.

Тому родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину.

Там в одній із кімнат за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг між диваном і стіною і не міг самостійно підвестися.

Правоохоронці відсунули диван та визволили дідуся. Зазначається, що він виглядав дуже виснаженим, тому йому викликали швидку. Лікарі госпіталізували пенсіонера до лікарні.

У Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та водиУ Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та води

У Дніпрі чоловік впав за диван та пролежав там три дні (facebook.com/dnipropolice)

У коментарях користувачі зазначили, що дідусь не має жити сам, адже йому потрібна допомога:

  • Погано бути безпорадним, або самотнім. Шкода дідуся;
  • Як сумно на старості виявитися самотнім та безпорадним;
  • Такі люди не мають жити самі. Або ж їх потрібно провідувати декілька разів на день.

Раніше ми повідомляли, що під Черкасами 96-річна бабуся впала і кілька днів лежала на підлозі, замерзаючи у своїй хаті.

Також ми писали, що дідусь з Рівного викликав "копів", бо не мав грошей на їжу.

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