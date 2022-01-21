У Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні: був без їжі та води
У Дніпрі врятували літнього чоловіка, який впав між стіною і диваном та застряг. Зокрема, чоловік у такому положенні перебував 3 дні, доки його не звільнили правоохоронці.
Так, інцидент стався вчора, 20 січня, повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпра.
Поліцейські прибули на виклик до однієї з квартир на вулиці Панікахи. Заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок, а до його квартири він потрапити не може, бо не має ключів.
Тому родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину.
Там в одній із кімнат за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг між диваном і стіною і не міг самостійно підвестися.
Правоохоронці відсунули диван та визволили дідуся. Зазначається, що він виглядав дуже виснаженим, тому йому викликали швидку. Лікарі госпіталізували пенсіонера до лікарні.
У Дніпрі чоловік впав за диван та пролежав там три дні (facebook.com/dnipropolice)
У коментарях користувачі зазначили, що дідусь не має жити сам, адже йому потрібна допомога:
- Погано бути безпорадним, або самотнім. Шкода дідуся;
- Як сумно на старості виявитися самотнім та безпорадним;
- Такі люди не мають жити самі. Або ж їх потрібно провідувати декілька разів на день.
Раніше ми повідомляли, що під Черкасами 96-річна бабуся впала і кілька днів лежала на підлозі, замерзаючи у своїй хаті.
Також ми писали, що дідусь з Рівного викликав "копів", бо не мав грошей на їжу.