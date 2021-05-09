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В Днепре мужчина выбросился из окна 8 этажа и упал на женщину

Новина українською → Днепр, Воскресенье 09 мая 2021 22:33
В Днепре мужчина выбросился из окна 8 этажа и упал на женщину Коллаж РБК-Украина: в Днепре мужчина выбросился из окна
Автор: Владимир Костырин

В Днепре мужчина спрыгнул с восьмого этажа дома, упав на женщину внизу. Инцидент произошел сегодня днем на жилом массиве "Тополь-1" недалеко от Запорожского шоссе.

Об этом 9 мая передает "Информатор".

Мужчина, который, предположительно, решил покончить с собой, выбросился из окна 8-го этажа дома №15. В этот трагический миг - около 17:30 - возле здания находилась женщина, и вероятный самоубийца упал ей на голову.

Судя по фото с места происшествия, женщина могла выходить или заходить в аптеку, которая расположена в этом доме на углу.

В Днепре мужчина выбросился из окна 8 этажа и упал на женщину

В Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже и упал на женщину (фото: dp.informator.ua)

Другие кадры можно посмотреть по этой ссылке.

На место ЧП прибыли полицейские, медики и судмедэксперты.

После падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Врачам осталось только констатировать смерть.

Женщина, к счастью, осталась жива, но сильно пострадала. Ее госпитализировали в карете неотложки в больницу.

Место трагического инцидента оградили.

Теперь следственно-оперативная группа выясняет все детали и обстоятельства происшествия. В настоящее время неизвестно, совершил ли мужчина суицид, или выпал из окна по неосторожности.

Ранее сообщалось, что под Херсоном девушка совершила суицид из-за обрыва телефонной связи, когда говорила с парнем в армии.

Также мы писали о том, что зимой в Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку.

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