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У Дніпрі чоловік викинувся з вікна 8 поверху і впав на жінку

Новость на русском → Дніпро, Неділя 09 травня 2021 22:33
У Дніпрі чоловік викинувся з вікна 8 поверху і впав на жінку Колаж РБК-Україна: у Дніпрі чоловік викинувся з вікна
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі чоловік зістрибнув з восьмого поверху будинку, впавши на жінку внизу. Інцидент стався сьогодні вдень на житловому масиві "Тополь-1" недалеко від Запорізького шосе.

Про це 9 травня передає "Інформатор".

Чоловік, який, імовірно, вирішив накласти на себе руки, викинувся з вікна 8-го поверху будинку №15. У цю трагічну мить - близько 17:30 - біля будівлі знаходилася жінка, і ймовірний самогубець впав їй на голову.

Судячи з фото з місця події, жінка могла виходити або заходити в аптеку, яка розташована в цьому будинку на розі.

У Дніпрі чоловік викинувся з вікна 8 поверху і впав на жінку

У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна на 8-му поверсі та впав на жінку (фото: dp.informator.ua)

Інші кадри можна подивитися за цим посиланням.

На місце НП прибули поліцейські, медики та судмедексперти.

Після падіння чоловік отримав травми, не сумісні з життям. Лікарям залишилося тільки констатувати смерть.

Жінка, на щастя, залишилася жива, але сильно постраждала. Її госпіталізували в кареті швидкої в лікарню.

Місце трагічного інциденту огородили.

Тепер слідчо-оперативна група з'ясовує всі деталі та обставини події. На даний час невідомо, чи скоїв чоловік суїцид, чи випав з вікна з необережності.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном дівчина скоїла суїцид через обрив телефонного зв'язку, коли говорила з хлопцем в армії.

Також ми писали про те, що взимку в Дніпрі чоловік скоїв самогубство в лікарні, залишивши перед цим записку.

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