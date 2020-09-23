В Днепре мужчина полез по газовой трубе на 16-й этаж к любимой

В Днепре влюбленный мужчина решил полезть по трубе на 16-й этаж (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре к женщине на 16-й этаж полез влюбленный мужчина

В ночь с 22 на 23 сентября 29-летний мужчина попытался забраться на 16-ый этаж жилого дома по газовой трубе. Таким образом, он хотел навестить свою любимую, которая не отвечала на звонки.

Инцидент произошел около часу ночи на улице Тополиной. Когда патрульные прибыли на место происшествия они обнаружили мужчину, который висел на трубе газопровода и держался за кондиционер. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

В Днепре влюбленный мужчина решил полезть по трубе на 16-й этаж (фото: facebook.com/dnipropolice)

Полицейские уговорили мужчину не ставить под угрозу свою жизнь и не лезть выше. После этого "Ромео" самостоятельно слез и объяснил свои действия. Он рассказал, что у любимой произошел конфликт с бывшим мужем, она не отвечала на звонки, и он начал волноваться.

Вещи мужчины остались на трубе между этажами (фото: dp.informator.ua)

Консьерж дома его не пропустила, поэтому ему ничего не оставалось как лезть по газовой трубе. Ему удалось добраться до 11 этажа. С ним все в порядке и от медицинской помощи он отказался. При этом он оставил свои вещи между 6 и 7 этажами, но их забрали спасатели, которые установили лестницу.

Патрульные доставили влюбленного домой, передали родным и провели профилактическую беседу.

Напомним, в Одессе нетрезвый мужчина залез в вольер со львами. Полицейским пришлось вытаскивать мужчину и применять силу.

Ранее полтавчанин уснул в холодильнике с пельменями.