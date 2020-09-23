ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Днепре мужчина полез по газовой трубе на 16-й этаж к любимой

Днепр, Среда 23 сентября 2020 19:30
В Днепре мужчина полез по газовой трубе на 16-й этаж к любимой
В Днепре влюбленный мужчина решил полезть по трубе на 16-й этаж (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Днепре к женщине на 16-й этаж полез влюбленный мужчина

В ночь с 22 на 23 сентября 29-летний мужчина попытался забраться на 16-ый этаж жилого дома по газовой трубе. Таким образом, он хотел навестить свою любимую, которая не отвечала на звонки.

Инцидент произошел около часу ночи на улице Тополиной. Когда патрульные прибыли на место происшествия они обнаружили мужчину, который висел на трубе газопровода и держался за кондиционер. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

В Днепре мужчина полез по газовой трубе на 16-й этаж к любимой

В Днепре влюбленный мужчина решил полезть по трубе на 16-й этаж (фото: facebook.com/dnipropolice)

Полицейские уговорили мужчину не ставить под угрозу свою жизнь и не лезть выше. После этого "Ромео" самостоятельно слез и объяснил свои действия. Он рассказал, что у любимой произошел конфликт с бывшим мужем, она не отвечала на звонки, и он начал волноваться.

В Днепре мужчина полез по газовой трубе на 16-й этаж к любимой

Вещи мужчины остались на трубе между этажами (фото: dp.informator.ua)

Консьерж дома его не пропустила, поэтому ему ничего не оставалось как лезть по газовой трубе. Ему удалось добраться до 11 этажа. С ним все в порядке и от медицинской помощи он отказался. При этом он оставил свои вещи между 6 и 7 этажами, но их забрали спасатели, которые установили лестницу.

Патрульные доставили влюбленного домой, передали родным и провели профилактическую беседу.

Напомним, в Одессе нетрезвый мужчина залез в вольер со львами. Полицейским пришлось вытаскивать мужчину и применять силу.

Ранее полтавчанин уснул в холодильнике с пельменями.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ФК Днепрмужчина
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь