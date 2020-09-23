У Дніпрі чоловік поліз по газовій трубі на 16-й поверх до коханої

У Дніпрі закоханий чоловік вирішив полізти по трубі на 16-й поверх (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі до жінки на 16-й поверх поліз закоханий чоловік

В ніч з 22 на 23 вересня 29-річний чоловік спробував забратися на 16-ий поверх житлового будинку по газовій трубі. Таким чином, він хотів відвідати свою кохану, яка не відповідала на дзвінки.

Інцидент стався близько першої години ночі на вулиці Тополиній. Коли патрульні прибули на місце події вони виявили чоловіка, який висів на трубі газопроводу і тримався за кондиціонер. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.

Дніпрі закоханий чоловік вирішив полізти по трубі на 16-й поверх (фото: facebook.com/dnipropolice)

Поліцейські вмовили чоловіка не ставити під загрозу своє життя і не лізти вище. Після цього "Ромео" самостійно сліз і пояснив свої дії. Він розповів, що у коханої стався конфлікт з колишнім чоловіком, вона не відповідала на дзвінки, і він почав хвилюватися.

Речі чоловіки залишилися на трубі між поверхами (фото: dp.informator.ua)

Консьєрж дому його не пропустила, тому йому нічого не залишалося, як лізти по газовій трубі. Йому вдалося дістатися до 11 поверху. З ним все гаразд і від медичної допомоги він відмовився. При цьому він залишив свої речі між 6 і 7 поверхами, але їх забрали рятувальники, які встановили сходи.

Патрульні доставили закоханого додому, передали рідним і провели профілактичну бесіду.

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