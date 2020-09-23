ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Дніпрі чоловік поліз по газовій трубі на 16-й поверх до коханої

Дніпро, Середа 23 вересня 2020 19:30
У Дніпрі чоловік поліз по газовій трубі на 16-й поверх до коханої
У Дніпрі закоханий чоловік вирішив полізти по трубі на 16-й поверх (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі до жінки на 16-й поверх поліз закоханий чоловік

В ніч з 22 на 23 вересня 29-річний чоловік спробував забратися на 16-ий поверх житлового будинку по газовій трубі. Таким чином, він хотів відвідати свою кохану, яка не відповідала на дзвінки.

Інцидент стався близько першої години ночі на вулиці Тополиній. Коли патрульні прибули на місце події вони виявили чоловіка, який висів на трубі газопроводу і тримався за кондиціонер. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі чоловік поліз по газовій трубі на 16-й поверх до коханої

Дніпрі закоханий чоловік вирішив полізти по трубі на 16-й поверх (фото: facebook.com/dnipropolice)

Поліцейські вмовили чоловіка не ставити під загрозу своє життя і не лізти вище. Після цього "Ромео" самостійно сліз і пояснив свої дії. Він розповів, що у коханої стався конфлікт з колишнім чоловіком, вона не відповідала на дзвінки, і він почав хвилюватися.

У Дніпрі чоловік поліз по газовій трубі на 16-й поверх до коханої

Речі чоловіки залишилися на трубі між поверхами (фото: dp.informator.ua)

Консьєрж дому його не пропустила, тому йому нічого не залишалося, як лізти по газовій трубі. Йому вдалося дістатися до 11 поверху. З ним все гаразд і від медичної допомоги він відмовився. При цьому він залишив свої речі між 6 і 7 поверхами, але їх забрали рятувальники, які встановили сходи.

Патрульні доставили закоханого додому, передали рідним і провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, в Одесі нетверезий чоловік заліз у вольєр з левами. Поліцейським довелося витягати чоловіка і застосовувати силу.

Раніше полтавець заснув у холодильнику з пельменями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ФК Дніпромужчина
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся