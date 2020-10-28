В Днепре мужчина несколько лет вымогал огромные деньги за несуществующий долг

В течение нескольких лет 33-летний житель Днепра под угрозами заставлял потерпевшего заплатить ему 620 тысяч гривен несуществующего долга. Полиция задокументировала факт вымогательства и получения средств.

20 октября правоохранители задержали подозреваемого во время передачи части денег в размере 170 тысяч гривен. Полиция выяснила, что к преступлению может быть причастен еще один человек, который был водителем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре полиция задержала вымогателя (фото: dp.npu.gov.ua)

Подозреваемого в вымогательстве задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В него дома правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

В Днепре полиция задержала вымогателя (фото: dp.npu.gov.ua)

Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям на территории города и района. Также сейчас устанавливаются все потерпевшие и соучастники преступления.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Одессе появились дерзкие мошенники, которые выдают себя за нацгвардейцев, просят людей предъявить содержимое карманов и сумок, а также пытаются присвоить себе их личные вещи.

При этом правоохранители говорят, что эти люди никакого отношения к военным и Нацгвардии не имеют.

Ранее украинцев предостерегли от самого распространенного вида мошенничества.