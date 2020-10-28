У Дніпрі чоловік кілька років вимагав величезні гроші за вигаданий борг

Протягом кількох років 33-річний житель Дніпра під погрозами примушував потерпілого заплатити йому 620 тисяч гривень вигаданого боргу. Поліція задокументувала факт вимагання та отримання коштів.

20 жовтня правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі частини грошей у розмірі 170 тисяч гривень. Поліція з'ясувала, що до злочину може бути причетний ще один чоловік, який був водієм. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Дніпрі поліція затримала вимагача (фото: dp.npu.gov.ua)

Підозрюваного у вимаганні затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У нього вдома правоохоронці провели обшук і вилучили речові докази.

Дніпрі поліція затримала вимагача (фото: dp.npu.gov.ua)

Чоловіка перевіряють на причетність до інших злочинів на території міста та району. Також зараз встановлюються всі потерпілі і співучасники злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Одесі з'явилися зухвалі шахраї, які видають себе за нацгвардійців, просять людей пред'явити вміст кишень та сумок, а також намагаються привласнити собі їх особисті речі.

При цьому правоохоронці кажуть, що ці люди жодного відношення до військових і Нацгвардії не мають.

Раніше українців застерегли від самого поширеного виду шахрайства.