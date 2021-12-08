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В Днепре мотоциклист на сбил девочку на большой скорости: ребенок получил серьезные травмы (видео)

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Днепр, Среда 08 декабря 2021 19:12
В Днепре мотоциклист на сбил девочку на большой скорости: ребенок получил серьезные травмы (видео) Коллаж РБК-Украина: в Днепре мотоциклист сбил ребенка
Автор: Роман Мирончук

В Днепре мотоциклист сбил 15-летнюю девочку. Ребенка отвезли в областную детскую больницу. Предварительно, у нее перелом ноги и повреждение таза.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

ДТП произошло на улице Криворожской. Девочка решила неожиданно перебежать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, который уже недействителен. Его перенесли на несколько метров вперед, но на асфальте осталась потертая разметка.

На видео видно, что девочка резко начала перебегать дорогу перед машиной, которая ее пропустила, а вот движущийся мотоцикл она не заметила. Мотоциклист также ее не увидел, поэтому не смог избежать столкновения.

После сильного удара она подлетела в воздух и упала на середину дороги. Очевидцы инцидента вызвали карету скорой помочи.

В Днепре мотоциклист сбил 15-летнюю девочку (видео: YouTube)

Напомним, "Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева. Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Михайлюк рассказал, что стоял на дороге, а когда ему загорелся зеленый сигнал светофора, то он поехал. При этом внезапно перед ним выбежало двое человек.

Мы также писали о том, что на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус. Женщина получила телесные повреждения.

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