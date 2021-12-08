У Дніпрі мотоцикліст на збив дівчинку на великій швидкості: дитина отримала серйозні травми (відео)
У Дніпрі мотоцикліст збив 15-річну дівчинку. Дитину відвезли в обласну дитячу лікарню. Попередньо, у неї перелом ноги і пошкодження таза.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
ДТП сталася на вулиці Криворізькій. Дівчинка вирішила несподівано перебігти дорогу на нерегульованому пішохідному переході, який вже недійсний. Його перенесли на кілька метрів вперед, але на асфальті залишилася потерта розмітка.
На відео видно, що дівчинка різко почала перебігати дорогу перед машиною, яка її пропустила, а ось рухомий мотоцикл вона не помітила. Мотоцикліст також її не побачив, тому не зміг уникнути зіткнення.
Після сильного удару вона підлетіла в повітря і впала на середину дороги. Очевидці інциденту викликали карету швидкої допомоги.
У Дніпрі мотоцикліст збив 15-річну дівчинку (відео: YouTube)
Нагадаємо, "Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва. Інцидент стався в Печерському районі столиці. Михайлюк розповів, що стояв на дорозі, а коли йому загорівся зелений сигнал світлофора, то він поїхав. При цьому раптово перед ним вибігло двоє людей.
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