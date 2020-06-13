В Днепре месячный осадок выпал за 15 минут: в сети показали последствия непогоды

В Днепре полуторамесячная норма осадков выпала за 15 минут, сделав настоящие реки из улиц. Мощный ливень, который прошел днем 12 июня, также повалил десятки деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко в Facebook.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Из-за этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - написал он.

В результате падений деревьев повреждены семь транспортных средств горожан.

Напомним, что ранее за двое суток Киев побил новые температурные рекорды. Ночь на четверг в столице была самой теплой за последние 140 лет.

Также РБК-Украина писало, что среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.