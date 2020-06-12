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За двое суток Киев побил новые температурные рекорды

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 10:58
За двое суток Киев побил новые температурные рекорды
Фото: лето в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ночь на четверг в столице была самой теплой за последние 140 лет

В Киеве зафиксировали два температурных рекорда за минувшие двое суток. Ночь на четверг в столице была самой теплой за последние 140 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - информируют в обсерватории.

Также рекорд зафиксировали в ночь на четверг - она стала самой теплой в столице за 140 лет.

"Температура не опустилась ниже +20,6. Ведь прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2 превышено на 0,4 градуса", - сказано в сообщении.

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градусов, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.

Как писало РБК-Украина, в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели. Метеорологическая весна в столице продолжалась 116 дней.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Киевтемпература
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