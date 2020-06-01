Самый холодный с начала века: климатологи подвели итоги мая в Киеве

Фото: Дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Метеорологическое лето в столицу пока не пришло

Среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градусов, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы. Месяц оказался самым холодным в XXI веке.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

По данным метеорологов, холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 2,0 градусов тепла, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 27,6 градусов тепла.

Как отметили в обсерватории, по состоянию на 1 июня метеорологическое лето в столицу пока не пришло.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых дождливых нынешний май стал шестым, сообщили климатологи.

По данным обсерватории, в субботу, 30 мая в Киеве установлен очередной дождливый рекорд, когда впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в Украине во второй половине мая.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу Укргидрометцентра, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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Автор: Александр Белоус